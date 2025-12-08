Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,31 Prozent stärker bei 17 833,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 790,53 Zählern und damit 0,075 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 777,13 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 767,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 853,14 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 16 974,56 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, bei 17 059,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der SPI 15 693,91 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,92 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 853,14 Punkten. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 14,44 Prozent auf 104,60 CHF), Evolva (+ 11,00 Prozent auf 0,87 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,13 Prozent auf 0,16 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,02 Prozent auf 19,38 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-15,00 Prozent auf 1,02 CHF), Vetropack A (-7,31 Prozent auf 20,30 CHF), ASMALLWORLD (-5,38 Prozent auf 0,62 CHF), Curatis (-5,18 Prozent auf 11,90 CHF) und Orior (-4,72 Prozent auf 11,70 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 264 615 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,402 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

