SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent auf 17 826,59 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,264 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,075 Prozent fester bei 17 790,53 Punkten, nach 17 777,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 767,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 853,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16 974,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der SPI einen Stand von 17 059,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 15 693,91 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,87 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 853,14 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 14,88 Prozent auf 105,00 CHF), Xlife Sciences (+ 5,78 Prozent auf 23,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,36 Prozent auf 19,26 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,84 Prozent auf 0,16 CHF) und Zehnder A (+ 4,60 Prozent auf 75,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-16,67 Prozent auf 1,00 CHF), Leonteq (-6,04 Prozent auf 12,76 CHF), Vetropack A (-5,48 Prozent auf 20,70 CHF), ASMALLWORLD (-5,38 Prozent auf 0,62 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,14 Prozent auf 1,37 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 558 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,402 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at