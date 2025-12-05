Vontobel Aktie

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

Vontobel-Investment im Blick 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 60,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 166,389 Vontobel-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 166,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,66 Prozent.

Vontobel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at



Aktien in diesem Artikel

Vontobel AG (N) 65,00 0,15% Vontobel AG (N)

