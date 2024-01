SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zehnder A gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zum Handelsende standen Zehnder A-Anteile an diesem Tag bei 33,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,455 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 50,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 499,26 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A bezifferte sich zuletzt auf 572,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at