SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 74,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 135,135 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.03.2024 7 148,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,51 Prozent eingebüßt.

Zehnder A wurde am Markt mit 583,77 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at