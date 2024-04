SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zehnder A-Investment verdienen können.

Zehnder A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zehnder A-Aktie bei 35,55 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 28,129 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2024 auf 53,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 490,86 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,09 Prozent.

Am Markt war Zehnder A jüngst 599,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at