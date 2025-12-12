Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Lohnende Zwahlen et Mayr SA-Anlage?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 121,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,264 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 1 181,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,18 Prozent erhöht.
Zwahlen et Mayr SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
