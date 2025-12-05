SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Zwahlen et Mayr SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 200,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert hat, hat nun 0,500 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,00 CHF, da sich der Wert einer Zwahlen et Mayr SA-Aktie am 04.12.2025 auf 146,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 27,00 Prozent.

Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,25 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at