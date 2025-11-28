SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 175,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,143 Zwahlen et Mayr SA-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.11.2025 8 342,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 146,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,57 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 10,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at