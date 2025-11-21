SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren bedeutet

Zwahlen et Mayr Aktie
Das Zwahlen et Mayr SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 170,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,882 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 858,82 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,12 Prozent verringert.
Zwahlen et Mayr SA wurde am Markt mit 10,25 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
