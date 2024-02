SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zwahlen et Mayr SA-Aktien gewesen.

Am 07.02.2023 wurde die Zwahlen et Mayr SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 156,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 64,103 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.02.2024 7 435,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 116,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 25,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 8,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at