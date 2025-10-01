PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Sportbekleidung & Co.
|
01.10.2025 11:32:44
Sportkooperation verlängert: PUMA und Hyrox setzen Partnerschaft fort - Aktie höher
Laut Mitteilung ist gleichnamige Sportart Hyrox die weltweit am schnellsten wachsende Fitness-Sportart, die durch die Kombination von Laufen und Funktionstraining als rasanten Wettkampf einen wichtigen Trend in der Branche erfolgreich aufgegriffen hat.
PUMA arbeitet nach eigenen Angaben seit dem ersten Hyrox-Rennen in Hamburg 2017 mit dem Hamburger Unternehmen Hyrox zusammen und ist seit 2023 dessen globaler Partner. Hyrox sei eine wichtige Plattform für die Steigerung der Markenbekanntheit von PUMA. Anfang 2025 hat PUMA seine erste Performance-Kollektion für Hyrox vorgestellt, die sowohl Bekleidung als auch Schuhe umfasst. PUMA will das Angebot in den kommenden Jahren weiter ausbauen.
Im XETRA-Handel steigen PUMA-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 2,79 Prozent auf 21,75 Euro.
DOW JONES
