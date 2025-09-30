Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,12 Prozent auf 30 152,37 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 344,913 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 109,65 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30 117,57 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 30 201,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29 961,21 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der MDAX auf 30 286,90 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 483,50 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wurde der MDAX auf 26 853,74 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 17,24 Prozent. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,50 Prozent auf 21,14 EUR), AUTO1 (+ 3,76 Prozent auf 29,24 EUR), IONOS (+ 2,32 Prozent auf 39,75 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,30 Prozent auf 80,10 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 223,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Lufthansa (-5,54 Prozent auf 7,33 EUR), Porsche vz (-1,63 Prozent auf 41,58 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,31 Prozent auf 42,04 EUR), Sartorius vz (-1,09 Prozent auf 190,95 EUR) und TUI (-0,92 Prozent auf 7,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 670 843 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,134 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at