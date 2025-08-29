PUMA Aktie

20,95EUR 0,12EUR 0,58%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 10:07:04

PUMA SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon abkoppeln, schrieb Robert Krankowski am Freitag. Die Diskussionen dürften sich nach den jüngsten Spekulationen nämlich vor allem um die weiteren Pläne der Familie Pinault mit ihrem Anteil von 29 Prozent drehen. Puma-Aktien seien mit Blick auf frühere Transaktionen in der Branche zwar optisch günstig, die Ausgangslage sei mit Reebok oder Skechers damals aber nicht vergleichbar. Krankowski glaubt daher nicht an eine massive Neubewertung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,05 € 		Abst. Kursziel*:
-0,71%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
20,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SEmehr Analysen

10:07 PUMA Neutral UBS AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
26.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.25 PUMA Sell UBS AG
22.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 21,04 1,01% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

10:07 PUMA Neutral UBS AG
09:58 PORR Erste Group Bank
08:45 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:41 Henkel vz. Buy Warburg Research
07:55 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:18 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:09 Delivery Hero Buy UBS AG
07:02 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 VINCI Buy UBS AG
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Eni Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FedEx Buy UBS AG
28.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
28.08.25 Hermès Outperform Bernstein Research
28.08.25 Richemont Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 EVN add Baader Bank
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
28.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
28.08.25 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
28.08.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
28.08.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
28.08.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen