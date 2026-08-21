Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.08.2026 07:35:09

Spotify Board Approves Increase In Share Repurchase Program

(RTTNews) - Spotify Technology S.A. (SPOT, 639.DE, 1SPOT.MI) announced that its Board has approved an increase in its share repurchase program by an additional $1.5 billion. The increase brings the total authorization under the share repurchase program to approximately $2.223 billion.

The repurchase program will run for as long as the shareholders' authorization to the Board of Directors to repurchase ordinary shares remains in force. The repurchase program will be executed consistent with the company's capital allocation strategy. The timing and actual number of shares repurchased will depend on a variety of factors.

At last close, Spotify Technology shares were trading at $533.13 on NYSE, down 0.04 percent.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Spotify

mehr Nachrichten

Analysen zu Spotify

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Spotify 456,00 0,00% Spotify

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor ruhigem Handelsstart -- DAX kaum verändert erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zunächst kaum Bewegung geben. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die asiatischen Märkte sind sich am Freitag nicht ganz einig.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen