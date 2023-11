Stabiler Handel: ATX Prime letztendlich im Seitwärtstrend

In Wien standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 1 642,87 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 1 643,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 642,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 637,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 646,69 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 528,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 580,56 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 615,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Warimpex (+ 6,77 Prozent auf 0,71 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,69 Prozent auf 26,76 EUR), Lenzing (+ 2,45 Prozent auf 39,70 EUR), Wolford (+ 1,98 Prozent auf 5,15 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,72 Prozent auf 118,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil CA Immobilien (-5,17 Prozent auf 28,45 EUR), Palfinger (-2,79 Prozent auf 22,65 EUR), Flughafen Wien (-2,18 Prozent auf 47,20 EUR), STRABAG SE (-1,50 Prozent auf 39,30 EUR) und EVN (-1,46 Prozent auf 26,95 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 722 777 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 29,652 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,20 zu Buche schlagen. Mit 10,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at