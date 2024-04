Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag zu

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent auf 5 023,74 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,269 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,065 Prozent leichter bei 5 004,91 Punkten, nach 5 008,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 004,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 031,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 031,15 Punkte. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.01.2024, einen Stand von 4 564,11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 401,80 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,32 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 5,96 Prozent auf 31,58 EUR), UniCredit (+ 2,30 Prozent auf 35,27 EUR), adidas (+ 0,97 Prozent auf 230,10 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 176,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,91 Prozent auf 3,55 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-1,51 Prozent auf 185,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,07 Prozent auf 120,05 EUR), Eni (-1,00 Prozent auf 15,29 EUR), Allianz (-0,89 Prozent auf 268,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 432,40 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 874 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 397,496 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

