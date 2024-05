Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,73 Prozent fester bei 26 443,23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 238,728 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 26 259,33 Punkte an der Kurstafel, nach 26 252,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 613,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 259,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 057,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, stand der MDAX bei 25 651,30 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.05.2023, den Stand von 27 434,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,47 Prozent abwärts. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit PUMA SE (+ 6,05 Prozent auf 45,39 EUR), Siltronic (+ 5,56 Prozent auf 74,10 EUR), Ströer SE (+ 4,19 Prozent auf 62,20 EUR), HENSOLDT (+ 3,48 Prozent auf 36,88 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,31 Prozent auf 82,65 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Sixt SE St (-11,33 Prozent auf 80,25 EUR), Aurubis (-10,30 Prozent auf 67,50 EUR), Delivery Hero (-2,68 Prozent auf 26,52 EUR), LANXESS (-1,78 Prozent auf 26,50 EUR) und freenet (-1,70 Prozent auf 25,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 440 745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,257 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,78 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at