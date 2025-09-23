Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Hold" belassen. Der Unternehmenschef des Bausoftwarespezialisten habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich der langfristigen Wachstumsziele, schrieb Nay Soe Naing nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
107,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
108,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,54%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
