HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Hold" belassen. Der Unternehmenschef des Bausoftwarespezialisten habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich der langfristigen Wachstumsziele, schrieb Nay Soe Naing nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf



