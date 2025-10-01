Nemetschek Aktie

108,90EUR -2,30EUR -2,07%
Nemetschek

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

01.10.2025 11:05:16

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 161 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm am Dienstag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Bausoftwarespezialisten vor. Beim Quartalsbericht im Fokus stünden die Wachstumsdynamik im Zuge der Wechsel ins Abo-Modell, die Margenentwicklung sowie jegliche Signale hinsichtlich KI und Cloud, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
158,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
110,30 € 		Abst. Kursziel*:
43,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
108,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,09%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

