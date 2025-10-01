Nemetschek Aktie
|108,90EUR
|-2,30EUR
|-2,07%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 161 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm am Dienstag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Bausoftwarespezialisten vor. Beim Quartalsbericht im Fokus stünden die Wachstumsdynamik im Zuge der Wechsel ins Abo-Modell, die Margenentwicklung sowie jegliche Signale hinsichtlich KI und Cloud, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
158,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,30 €
|
Abst. Kursziel*:
43,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,09%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
09:31
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
26.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
26.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)