Nemetschek Aktie

109,10EUR 0,30EUR 0,28%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.09.2025 06:54:47

Nemetschek SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anlegerstimmung habe sich für den Bausoftwarespezialisten zuletzt eingetrübt, schrieb Lara Simpson am Mittwochabend im Nachgang von Investorengesprächen zur Branche. Hintergrund seien unter anderem Sorgen vor dem Einfluss von KI auf einige Programme. Zudem fürchteten einige, dass die zuletzt stärker gefragten Mehrjahresverträge den Barmittelzufluss bremsen und für das kommende Jahr bereits hohe Vergleichshürden setzen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
109,30 € 		Abst. Kursziel*:
-8,51%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
109,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,34%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

06:54 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 108,60 -0,18% Nemetschek SE

Aktuelle Aktienanalysen

08:52 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
08:29 KWS SAAT Add Baader Bank
08:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:11 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
24.09.25 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Iberdrola Buy UBS AG
24.09.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Halten DZ BANK
24.09.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
24.09.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Gerresheimer Overweight Barclays Capital
24.09.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 GEA Halten DZ BANK
24.09.25 LANXESS Buy Warburg Research
24.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Symrise Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen