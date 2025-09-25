Nemetschek Aktie
|109,10EUR
|0,30EUR
|0,28%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anlegerstimmung habe sich für den Bausoftwarespezialisten zuletzt eingetrübt, schrieb Lara Simpson am Mittwochabend im Nachgang von Investorengesprächen zur Branche. Hintergrund seien unter anderem Sorgen vor dem Einfluss von KI auf einige Programme. Zudem fürchteten einige, dass die zuletzt stärker gefragten Mehrjahresverträge den Barmittelzufluss bremsen und für das kommende Jahr bereits hohe Vergleichshürden setzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
109,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,51%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
109,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,34%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
