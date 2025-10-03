Nemetschek Aktie
|112,50EUR
|2,50EUR
|2,27%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
109,70 €
|
Abst. Kursziel*:
13,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
112,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|112,50
|2,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|ABB Neutral
|UBS AG