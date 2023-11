Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Beim MDAX lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 25 196,22 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 229,354 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,060 Prozent schwächer bei 25 092,66 Punkten, nach 25 107,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 200,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 079,93 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,194 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der MDAX 25 403,14 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 911,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, lag der MDAX bei 24 479,60 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,10 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 6,23 Prozent auf 17,48 EUR), Nordex (+ 4,16 Prozent auf 10,76 EUR), Fraport (+ 3,02 Prozent auf 50,08 EUR), Sixt SE St (+ 2,53 Prozent auf 87,25 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,14 Prozent auf 72,54 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil ProSiebenSat1 Media SE (-2,09 Prozent auf 5,33 EUR), K+S (-1,93 Prozent auf 14,26 EUR), RTL (-1,71 Prozent auf 33,36 EUR), WACKER CHEMIE (-1,55 Prozent auf 114,25 EUR) und RATIONAL (-1,55 Prozent auf 573,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 020 512 Aktien gehandelt. Mit 15,352 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,00 erwartet. Mit 10,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at