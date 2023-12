Starker Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags fester

Der Dow Jones entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 36 517,10 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,113 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,414 Prozent auf 36 254,33 Punkte an der Kurstafel, nach 36 404,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36 567,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 36 373,22 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 34 283,10 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34 645,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 34 005,04 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 10,20 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 36 567,75 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,17 Prozent auf 255,06 USD), Amgen (+ 1,14 Prozent auf 275,23 USD), American Express (+ 1,10 Prozent auf 170,24 USD), Visa (+ 1,02 Prozent auf 259,14 USD) und IBM (+ 0,91 Prozent auf 165,00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,41 Prozent auf 142,32 USD), Intel (-1,18 Prozent auf 44,02 USD), Verizon (-0,98 Prozent auf 37,30 USD), Walt Disney (-0,97 Prozent auf 91,31 USD) und Dow (-0,69 Prozent auf 50,93 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 5 347 052 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,824 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

