Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu

NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NYSE-Handel im Fokus
|
24.11.2025 16:02:51
Am Montag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,15 Prozent fester bei 46 317,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,869 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,944 Prozent schwächer bei 45 808,65 Punkten, nach 46 245,41 Punkten am Vortag.
Bei 46 412,38 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 46 108,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 207,12 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 45 631,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Wert von 44 296,51 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,26 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 3,26 Prozent auf 100,95 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 225,00 USD), Apple (+ 1,09 Prozent auf 274,45 USD), IBM (+ 0,93 Prozent auf 300,22 USD) und Goldman Sachs (+ 0,72 Prozent auf 779,62 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-1,82 Prozent auf 148,17 USD), Walt Disney (-1,30 Prozent auf 102,93 USD), Honeywell (-1,18 Prozent auf 187,78 USD), Chevron (-1,12 Prozent auf 148,30 USD) und Verizon (-0,91 Prozent auf 40,86 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 111 239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Dow Jones-Fundamentaldaten
Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
