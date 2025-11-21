Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 16:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,42 Prozent nach oben auf 45 943,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,997 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,78 Prozent auf 46 567,51 Punkte an der Kurstafel, nach 45 752,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 46 029,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45 781,58 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,39 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 46 924,74 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Wert von 44 785,50 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 43 870,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 8,38 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,88 Prozent auf 96,76 USD), Sherwin-Williams (+ 1,47 Prozent auf 332,84 USD), Apple (+ 1,17 Prozent auf 269,36 USD), McDonalds (+ 1,11 Prozent auf 307,55 USD) und IBM (+ 1,11 Prozent auf 293,61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-1,72 Prozent auf 760,37 USD), NVIDIA (-1,22 Prozent auf 178,44 USD), JPMorgan Chase (-0,99 Prozent auf 295,44 USD), Caterpillar (-0,98 Prozent auf 540,80 USD) und Amazon (-0,57 Prozent auf 215,90 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16 582 702 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,925 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at