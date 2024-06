Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 19 576,92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,739 Prozent höher bei 19 609,05 Punkten, nach 19 465,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19 639,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 473,71 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 198,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 068,47 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.06.2023, den Wert von 14 900,85 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 18,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 19 639,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 12,27 Prozent auf 1 678,99 USD), NVIDIA (+ 3,52 Prozent auf 129,61 USD), Tesla (+ 2,92 Prozent auf 182,47 USD), Align Technology (+ 1,94 Prozent auf 271,28 USD) und Exelon (+ 1,90 Prozent auf 35,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Warner Bros Discovery (-6,66 Prozent auf 7,29 USD), Zoom Video Communications (-4,26 Prozent auf 57,94 USD), Atlassian A (-4,18 Prozent auf 156,02 USD), Zscaler (-4,12 Prozent auf 181,05 USD) und Lucid (-3,97 Prozent auf 2,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 515 607 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,977 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

