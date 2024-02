Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 17 783,17 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,014 Prozent höher bei 17 757,60 Punkten, nach 17 755,07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 728,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 814,12 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,842 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16 649,87 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.11.2023, den Wert von 15 313,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 12 495,38 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,49 Prozent aufwärts. Bei 17 814,12 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 4,87 Prozent auf 80,71 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 4,26 Prozent auf 54,78 USD), Lucid (+ 3,85 Prozent auf 3,51 USD), Align Technology (+ 3,61 Prozent auf 295,00 USD) und Booking (+ 3,54 Prozent auf 3 840,22 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen PayPal (-11,24 Prozent auf 56,13 USD), Moderna (-5,68 Prozent auf 93,66 USD), AstraZeneca (-4,55 Prozent auf 63,52 USD), JDcom (-4,34 Prozent auf 22,05 USD) und O Reilly Automotive (-4,33 Prozent auf 1 020,83 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die PayPal-Aktie aufweisen. 14 791 369 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,795 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at