Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 3 644,73 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 119,469 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 3 639,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 638,79 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 651,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 639,13 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,476 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 3 671,84 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 21.05.2024, mit 3 775,49 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bewegte sich der ATX bei 3 115,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 6,82 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 3,39 Prozent auf 21,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 33,70 EUR), Andritz (+ 0,79 Prozent auf 57,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,70 EUR) und OMV (+ 0,31 Prozent auf 38,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Telekom Austria (-0,80 Prozent auf 8,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,78 Prozent auf 102,20 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 47,45 EUR), UNIQA Insurance (-0,39 Prozent auf 7,65 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 30,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 39 511 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 27,012 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,73 Prozent gelockt.

