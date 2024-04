Starker Wochentag in Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent höher bei 1 886,42 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,045 Prozent tiefer bei 1 884,25 Punkten, nach 1 885,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 877,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 891,77 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,180 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 1 906,33 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 1 762,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 765,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,97 Prozent aufwärts. Bei 1 936,63 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 1,88 Prozent auf 25,96 CHF), VAT (+ 1,35 Prozent auf 496,80 CHF), Roche (+ 1,34 Prozent auf 227,40 CHF), Lonza (+ 1,27 Prozent auf 542,20 CHF) und Sika (+ 1,13 Prozent auf 267,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen UBS (-2,22 Prozent auf 26,47 CHF), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 471,30 CHF), Givaudan (-0,77 Prozent auf 4 000,00 CHF), Swatch (I) (-0,77 Prozent auf 206,60 CHF) und Swiss Re (-0,75 Prozent auf 105,75 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 680 092 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,470 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,60 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

