Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich

Der SPI befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 17 604,79 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,231 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,121 Prozent auf 17 563,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 542,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 533,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 613,44 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,964 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der SPI noch bei 16 896,19 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 15 490,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 8,49 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,21 Prozent auf 30,02 CHF), Evolva (+ 5,53 Prozent auf 0,88 CHF), Montana Aerospace (+ 4,96 Prozent auf 24,35 CHF) und Curatis (+ 4,51 Prozent auf 12,75 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adecco SA (-9,23 Prozent auf 22,42 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,36 Prozent auf 7,55 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,36 Prozent auf 1,50 CHF), SHL Telemedicine (-6,14 Prozent auf 1,30 CHF) und Xlife Sciences (-5,71 Prozent auf 16,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 409 572 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 274,145 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at