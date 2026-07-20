Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
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20.07.2026 22:38:40
Steel Dynamics Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Steel Dynamics (STLD) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $534.087 million, or $3.69 per share. This compares with $298.726 million, or $2.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 33.4% to $6.091 billion from $4.565 billion last year.
Steel Dynamics earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $534.087 Mln. vs. $298.726 Mln. last year. -EPS: $3.69 vs. $2.01 last year. -Revenue: $6.091 Bln vs. $4.565 Bln last year.
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