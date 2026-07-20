Steel Dynamics Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Steel Dynamics (STLD) revealed a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $534.087 million, or $3.69 per share. This compares with $298.726 million, or $2.01 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 33.4% to $6.091 billion from $4.565 billion last year.

Steel Dynamics earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $534.087 Mln. vs. $298.726 Mln. last year. -EPS: $3.69 vs. $2.01 last year. -Revenue: $6.091 Bln vs. $4.565 Bln last year.