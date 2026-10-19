Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
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19.10.2026 22:34:34
Steel Dynamics Reveals Climb In Q3 Income
(RTTNews) - Steel Dynamics (STLD) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $756.000 million, or $5.26 per share. This compares with $403.685 million, or $2.74 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 34.8% to $6.509 billion from $4.828 billion last year.
Steel Dynamics earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $756.000 Mln. vs. $403.685 Mln. last year. -EPS: $5.26 vs. $2.74 last year. -Revenue: $6.509 Bln vs. $4.828 Bln last year.
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