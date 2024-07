Steigende Rüstungsausgaben treiben Umsatz von Hensoldt - Weiter Verluste

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Konzern HENSOLDT profitiert weiter von steigenden Militärausgaben der Regierungen. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 849 Millionen EUR, wie das Unternehmen am Freitag im bayerischen Taufkirchen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um mehr als ein Viertel auf 103 Millionen Euro zu. Dabei profitierte der Radarspezialist von der jüngst übernommenen ESG-Gruppe. Unter dem Strich schrieb Hensoldt jedoch wegen höherer Kosten und eines schlechteren Finanzergebnisses weiter rote Zahlen. So stieg der Nettoverlust um acht Millionen auf 25 Millionen Euro.

Die anhaltend hohen Rüstungsausgaben führten im ersten Halbjahr zu einem von 1,1 auf knapp 1,4 Milliarden Euro gestiegenen Auftragseingang. Damit sitzt Hensoldt nun auf einem Rekordauftragsbestand von knapp 6,6 Milliarden Euro. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristprognose bestätigte der Konzern./nas/jha/