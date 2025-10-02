Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Carsharing-Geschäft
|
02.10.2025 12:22:43
Stellantis plant Portfolio-Check: Free2Move könnte veräußert werden - Aktie steigt deutlich
Der Autohersteller habe sich dazu an potenzielle Käufer gewandt, sagten Insider der Nachrichtenagentur. Es sei aber unklar, ob ein Geschäft zustande kommen werde, so die Quellen laut Bloomberg. CEO Antonio Filosa überprüfe Portfolio und Standorte des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 wolle er Investoren einen neuen Geschäftsplan vorlegen, heißt es in dem Bericht weiter. Stellantis habe eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.
Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,03 Prozent stärker bei 8,70 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
