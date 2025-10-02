Stellantis Aktie

Carsharing-Geschäft 02.10.2025 12:22:43

Stellantis plant Portfolio-Check: Free2Move könnte veräußert werden - Aktie steigt deutlich

Stellantis plant Portfolio-Check: Free2Move könnte veräußert werden - Aktie steigt deutlich

Stellantis erwägt nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move.

Der Autohersteller habe sich dazu an potenzielle Käufer gewandt, sagten Insider der Nachrichtenagentur. Es sei aber unklar, ob ein Geschäft zustande kommen werde, so die Quellen laut Bloomberg. CEO Antonio Filosa überprüfe Portfolio und Standorte des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 wolle er Investoren einen neuen Geschäftsplan vorlegen, heißt es in dem Bericht weiter. Stellantis habe eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.

Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,03 Prozent stärker bei 8,70 Euro.

DOW JONES

