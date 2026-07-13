Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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13.07.2026 14:04:21
Stellantis Shipments Climb 10% As North America Powers Growth
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|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
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|Stellantis Verkaufen
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|01.08.25
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|DZ BANK
|09.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.05.26
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|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
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