Stellantis Aktie
|3,22EUR
|0,09EUR
|2,86%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3,12 €
|
Abst. Kursziel*:
92,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,25%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
24.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
23.11.26
|Euronext-Handel: CAC 40 klettert (finanzen.at)
|
23.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3,10
|-1,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.