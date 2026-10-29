Stellantis Aktie

4,19EUR -0,01EUR -0,26%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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29.10.2026 06:59:41

Stellantis Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der Fokus sei allerdings auf 2027 mit dem bestätigten Ausblick und positiven Free-Cashflow-Signalen gerichtet worden. Den Kurssprung der Aktien sollten die Anleger allerdings noch nicht überinterpretieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,20 € 		Abst. Kursziel*:
90,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,93%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Stellantis 4,19 -0,26% Stellantis

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08:21 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:47 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:43 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 BASF Outperform Bernstein Research
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Boeing Outperform Bernstein Research
07:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:22 Novartis Market-Perform Bernstein Research
07:15 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:59 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:58 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
06:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06:29 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
28.10.26 Coca-Cola Buy UBS AG
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.10.26 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
28.10.26 GSK Outperform Bernstein Research
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 Unilever Sell UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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