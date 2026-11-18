Stellantis Aktie
|3,32EUR
|0,00EUR
|0,02%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach einer Industriekonferenz mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Wertsteigerungsplan des Autobauers ziele auf Einsparungen von 2,4 Milliarden Euro bis Ende des Jahres, schrieb Tom Narayan am Dienstag. Das untermauere die Konsensschätzung von 3,6 Milliarden Euro für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3,31 €
|
Abst. Kursziel*:
20,81%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,54%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
17.11.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: So performt der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.11.26
|Euronext-Handel: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3,33
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research