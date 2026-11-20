Stellantis Aktie
|3,20EUR
|-0,03EUR
|-0,82%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 4 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für einige europäische Autobauer in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an die Erkenntnisse aus der Berichtssaison an. Die Hersteller hätten weiter ein Problem mit dem immer schwächeren chinesischen Markt und gleichzeitig härterer Konkurrenz aus China in der Heimat. Die schnellere Adoption von E-Autos gehe zulasten der Margen. Kostensenkungen blieben die eigentliche Stellschraube für die Ergebnisse./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
3,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
19.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3,20
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research