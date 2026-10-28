Stellantis Aktie

3,95EUR 0,22EUR 6,02%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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28.10.2026 11:18:36

Stellantis Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autokonzern habe gut im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:37 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,93 € 		Abst. Kursziel*:
141,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
140,81%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Stellantis Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Stellantis 3,96 6,50% Stellantis

Aktuelle Aktienanalysen

12:06 Novartis Neutral UBS AG
12:05 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12:05 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
12:04 Unilever Sell UBS AG
12:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Santander Buy UBS AG
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
12:02 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
11:32 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
11:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
11:08 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:07 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
11:03 Beiersdorf Neutral UBS AG
11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:49 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 Unilever Outperform Bernstein Research
10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:12 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
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