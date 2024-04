STMicro-Aktie profitiert von Analystenstimme

Der Halbleitermarkt sei von einer Erholung nicht mehr allzu weit entfernt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei an der Zeit, sich STMicroelectronics und Infineon noch einmal genau anzusehen. Bei STMicro sieht Qiu die Endmarktschwäche eingepreist und rechnet im zweiten Halbjahr mit einer Auftragsbelebung.

Die Aktie von STMicro gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 37,17 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)