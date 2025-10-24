STMicroelectronics Aktie
|21,85EUR
|-0,15EUR
|-0,66%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen einer langsameren Erholung als erwartet sowie steigender Investitionen habe sie ihre Schätzungen für den Halbleiterkonzern gesenkt, schrieb Tammy Qiu am Donnerstagabend in einem Rückblick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
