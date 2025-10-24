STMicroelectronics Aktie
|21,79EUR
|-0,20EUR
|-0,91%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung gehe langsamer vonstatten, nichtsdestotrotz bleibe es eine Erholung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach dem Quartalsbericht des Halbleiterkonzerns. 2026 könnte sich das Ergebnis je Aktie mehr als verdoppeln./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,72 €
|
Abst. Kursziel*:
38,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,68%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.mehr Nachrichten
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.25
|STMicro-Aktie stärker: STMicro hofft auf Aufschwung nach Umsatzschwäche (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.mehr Analysen
|12:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:36
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|06:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|21,79
|-0,91%
