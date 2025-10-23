STMicroelectronics Aktie
|24,90EUR
|-0,92EUR
|-3,56%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,80 €
|
Abst. Kursziel*:
16,30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:04
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|24,90
|-3,56%
