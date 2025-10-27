STMicroelectronics Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern hänge einstweilen in einer Umbauphase, schrieb Johannes Schaller in seiner am Montag vorliegenden Auswertung ordentlicher Quartalsergebnisse. Langfristig bleibt er optimistisch, auch wenn er seine Schätzungen für 2026 kappte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
21,75 €
Abst. Kursziel*:
28,77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
21,78 €
Abst. Kursziel aktuell:
28,56%
Analyst Name::
Johannes Schaller
KGV*:
-
