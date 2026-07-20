Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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20.07.2026 20:30:01
Stock Of The Day: Will Synopsys Reverse?
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Nachrichten zu Synopsys Inc.
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt mittags zurück (finanzen.at)
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17.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)