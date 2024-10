STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Der STOXX 50 befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,60 Prozent auf 4 462,18 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 4 441,09 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 435,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 473,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 441,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,405 Prozent nach unten. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 24.09.2024, einen Stand von 4 441,27 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 4 441,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 843,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,05 Prozent. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 3,33 Prozent auf 48,08 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,89 Prozent auf 106,85 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,59 Prozent auf 59,02 EUR), Richemont (+ 1,75 Prozent auf 128,25 CHF) und BP (+ 1,72 Prozent auf 4,10 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-0,82 Prozent auf 3,89 EUR), SAP SE (-0,30 Prozent auf 218,00 EUR), AstraZeneca (-0,15 Prozent auf 118,10 GBP), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 98,73 CHF) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 294,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 873 668 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 473,918 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 6,07 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

