STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start stärker

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 4 379,61 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,166 Prozent auf 4 381,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 374,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 379,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 383,15 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 264,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 065,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, einen Stand von 3 740,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,03 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 4,79 Prozent auf 47,01 GBP), Rio Tinto (+ 1,09 Prozent auf 49,15 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,09 Prozent auf 163,90 EUR), UniCredit (+ 1,09 Prozent auf 33,26 EUR) und BAT (+ 0,81 Prozent auf 23,60 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,24 Prozent auf 860,35 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 443,00 EUR), National Grid (-0,62 Prozent auf 10,42 GBP), Richemont (-0,51 Prozent auf 145,05 CHF) und SAP SE (-0,32 Prozent auf 172,74 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 779 957 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 540,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,75 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at