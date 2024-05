Stoxx Europe 50-Titel Air Liquide-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Air Liquide-Aktionäre freuen

So viel Ausschüttung zahlt Air Liquide.

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Air Liquide am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 8,47 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Air Liquide beziffert sich auf 1,58 Mrd. EUR. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 12,10 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum Euronext-Schluss notierte das Air Liquide-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 183,88 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Air Liquide, demnach wird das Air Liquide-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Air Liquide-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Air Liquide-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Air Liquide weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 1,82 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,23 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Air Liquide via Euronext 13,53 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14,66 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Air Liquide

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,38 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent ansteigen.

Air Liquide-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Air Liquide beläuft sich aktuell auf 96,242 Mrd. EUR. Air Liquide weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,87 auf. Der Umsatz von Air Liquide belief sich in 2023 auf 27,608 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 5,90 EUR.

Redaktion finanzen.at